Galaxy Note 9, Eşsiz Özelliklerini Geliştirecek

Samsung, Galaxy Note 9'u özel yapan S Pen gibi özelliklerin gelişeceğini söylüyor...

Galaxy Note 9, Eşsiz Özelliklerini Geliştirecek

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Galaxy Note 9, Eşsiz Özelliklerini Geliştirecek

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