Galaxy Note 9, Exynos 9810 ile Göründü
Galaxy Note 9'un Exynos işlemcili modeline ait detaylar, internette ilk defa göründü!
Galaxy Note 9'un beklediğimizden erken tanıtılacağına dair birçok dedikodu duyduk, ancak gelen hız testi raporları telefonun Ağustos'tan önce gelmeyebileceğini gösteriyor.
Galaxy Note 9'un dünyanın büyük bölümünde satılacak olan Exynos işlemcili sürümünün hız testi sonuçları ve özellikleri, Geekbench'te göründü. Cihazın Snapdragon işlemcili sürümünü ilk kez iki ay önce Geekbench'te görmüştük ve Exynos modeli, benzer teknik özelliklere sahip. 6GB RAM'e sahip olan telefon, Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle çalışıyor. Telefonun tek çekirdekte aldığı puan, 2737 ile Galaxy S9+'tan düşük. Çoklu çekirdekte aldığı 9064 puan ise Galaxy S9+ ile aynı seviyede. Puanların beklenenden düşük olmasının nedeni, Samsung'un yazılım optimizasyonlarını henüz bitirmemiş olması. Bununla birlikte puanların Snapdragon işlemcili Note 9'dan yüksek olduğunu görüyoruz.
Samsung'un Galaxy Note 9'u Android P'ye ne kadar zamanda yükselteceği, merak edilen bir konu. Burada firmanın Project Treble'a ne kadar iyi ayak uydurduğu önem kazanacak ancak Samsung güncellemelerinin bir sebeple geciktiğini de biliyoruz.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın