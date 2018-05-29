Galaxy Note 9, Exynos 9810 ile Göründü

Galaxy Note 9'un Exynos işlemcili modeline ait detaylar, internette ilk defa göründü!

Galaxy Note 9, Exynos 9810 ile Göründü

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Test ettik, ödedik, geçtik!

8 gün kaldı
CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
2018 FIFA Dünya Kupası İzleyeceklere Şok!
Kapanan 5 Popüler Web Sitesi!
Galaxy Note 9, Exynos 9810 ile Göründü
Battlefield V'te "Kadın Savaşçı" Tartışması
DNS Ayarları Değiştirme Rehberi

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir