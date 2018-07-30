Galaxy Note 9, Farklı Bir Kalem İle Geliyor!
Galaxy Note 9'un yeni S Pen'i yine sızdı; bu defa eskisiyle karşılaştırıldı!
Şimdiye kadar birçok sızıntı ve söylenti, Samsung Galaxy Note 9'un birçok yenilik getiren bir S Pen ile geleceği yönündeydi. Samsung, her yeni Note telefonu ile S Pen'i de güncelliyor ancak dokuzuncu nesil S Pen'in Bluetooth bağlantısına sahip olacağı yönündeki söylentiler beklentileri farklı bir seviyeye yükseltti. Şimdi ise Galaxy Note 9 ile gelecek yeni S Pen'in fotoğrafı sızdırıldı.
Şimdiye kadar birçok bilgisayar çizimi internette dolaşan kalem şimdi ise Galaxy Note 8'e ait bir S Pen ile yan yana görüntülendi. Selefinden daha keskin hatlara sahip olduğu göze çarpan kalemin en önemli özelliği ise, ilk kez iki farklı renk tonunu bir arada taşıyacak bir versiyona da sahip olması. "Coral Blue" (Mercan Mavisi) versiyonu Note 9'un gövdesinin tam zıttı olan sarı renkte. Kalemin üst kısmı ise telefonun çerçevesi ile uyum sağlaması için mavi renkte imal edilmiş.
Dokuzuncu nesil S Pen'in Bluetooth desteğine sahip olması bekleniyor. Bu ise, daha önceki hiçbir S Pen'de görülmemiş özelliklerin yeni nesilde karşımıza çıkabileceği anlamına geliyor. Örneğin, yeni S Pen müzik ve video gibi medya oynatıcı kontrollerini uzaktan kumanda edebilir, bir selfie çekme butonu görevi görebilir ve hatta bir oyun kumandası rolünü üstlenerek mobil oyun deneyimine farklı bir boyut getirebilir.
Samsung, Galaxy Note'u 9 Ağustos tarihinde tanıtacak. En yeni nesil Note'un fiyatı ise tanıtım etkinliğinde belli olacak ancak son sızıntılar Note 9'un en az 900 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacağını söylüyor. Ayrıca Samsung'un muhtemel 512GB'lık bir Note 9 modeline ise 1200 dolar gibi oldukça yüksek bir fiyat biçeceğini belirtiliyor, zira bu dev dahili depolama alanı henüz yaygın bir şey değil.
Doğan Kürşat Aktaş
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