Galaxy Note 9, Fazla Beklemeyecek!
Samsung Galaxy Note 9 için konuşulan tanıtım tarihi, geçmiş modeller düşünüldüğünde oldukça şaşırtıcı...
Samsung Galaxy Note 9, bir sonraki büyük Android akıllı telefonun özelliklerini de açıklayan yeni bir rapora göre 9 Ağustos Perşembe günü tanıtılacak. Bloomberg, iki aydan biraz uzun bir süre içinde, New York City'deki Samsung Unpacked'de ilk bakışınızı yakalayacağınızı söylüyor.
Raporda ayrıca 'bazı pazarlar için Qualcomm'dan yükseltilmiş bir işlemci' var. Yine de bu sözler biraz abartılı olabilir. Muhtemelen Snapdragon 845'i göreceğiz.
Snapdragon 845, Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ın, Not 8'deki Snapdragon 835 üzerinden bir 'yükseltme' bulunan aynı çip. Burada yeni bir Qualcomm çipi beklemiyoruz.
Evet, söylentilere göre bir Snapdragon 850 var, ancak raporlar Windows bilgisayarları için olduğunu söylüyor ve muhtemelen Samsung Galaxy X için tasarlanan Snapdragon 855 yongası için henüz fazla erken.
H. Hüseyin Öztürk
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