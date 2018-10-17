Galaxy Note 9 İçin Kendi Evinde İşler İyi!
Samsung, Galaxy Note 9 satışlarının, en azından kendi evinde önemli bir barajı açtığını açıkladı!
Bu yılın başlarında, yüksek kaliteli telefon satışları için kazançlarının durgun bir tablo çizmesiyle birlikte Samsung, tüm umutları Galaxy Note 9'a bağlamıştı. Galaxy Note 9 ile mobil bölüm satış rakamlarını iyileştirmeyi hedefleyen Samsung, bu çeyrek için kazanç raporunu yayınladığında gerçek sonuç ortaya çıkacak.
Bu karamsar gibi görünen tabloya rağmen gelen bir haber ile cihazın Güney Kore'de 1 milyonun üzerinde satıldığı duyuruldu.
Galaxy Note 9, geçen seneki modelden birkaç hafta önce geldi ve lansmandan 54 gün sonra 1 milyon adet satıldı. Galaxy Note 8 ise bunu 48 günde yapmıştı. Adil olmak gerekirse durum Galaxy Note 8 için biraz farklıydı. Samsung'un Galaxy Note serisine bir geri dönüşü temsil ediyordu ve neredeyse iki yıl içinde türünün en yenilikçi telefonlarından biriydi.
Samsung elbette dünya genelinde çok daha fazla Galaxy Note 9 sattı. Cihaz genellikle iyi karşılandı ancak tüm satış rakamları açıklanmadığından toplamda kaç adet satıldığını tahmin etmek zor.
Şirket ayrıca, seçkin pazarlarda tüketici ilgisini yeniden canlandırmak için yeni renk seçenekleri sunmuştu. Satış rakamlarını daha da yukarı taşımak için ileriye dönük kampanyalar sunmasını da bekleyebiliriz. Galaxy Note 9 şüphesiz, şu anda piyasadaki en iyi Android akıllı telefonlardan biri, bu yüzden Samsung'un amiral gemisi önümüzdeki aylarda daha fazla satılmaya devam edeceğe benziyor.
Yavuz Alp Şimşek
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