Galaxy Note 9 İşte Böyle Olacak
Tanıtımına gün saymaya başladığımız Galaxy Note 9 nasıl görünecek? Cevap bu çizimlerde olabilir.
Samsung'un bir sonraki büyük ekranlı, kalemli amiral gemisi Galaxy Note 9, muhtemelen Ağustos'ta tanıtılacak.
Galaxy Note 9'un geçen seneki modele göre çok büyük değişiklikler sunması beklenmese de, ilginizi çekebilecek bazı yeniliklere yer vermesi muhtemel. Bu yenilikler arasında daha güçlü pil, daha iyi kameralar ve elbette daha güçlü bir işlemci var. 6 GB RAM ile gelmesi beklenen telefon, kutusundan büyük ihtimalle Android Oreo 8.1 ile çıkacak.
Peki Galaxy Note 9 nasıl görünecek? Concept Creator'ün hazırladığı çizimler, şimdiye kadar öğrenme şansı bulduğumuz teknik detaylara dayanıyor. Note 9'un son hali belki bu çizimlerdekinin aynısı olmayacak, ancak görüntülerin size iyi bir fikir vereceğini düşünüyoruz.
İşte şimdiye kadarki en iyi ve net Galaxy Note 9 sızıntısı.
Zeynel A. Öztürk
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