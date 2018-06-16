Galaxy Note 9 İşte Böyle Olacak

Tanıtımına gün saymaya başladığımız Galaxy Note 9 nasıl görünecek? Cevap bu çizimlerde olabilir.

Galaxy Note 9 İşte Böyle Olacak

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