Galaxy Note 9 Kılıfları, İpuçlarıyla Ortaya Çıktı
Ön siparişe sunulan Galaxy Note 9 kılıfları, geçen sene olduğu gibi yine önemli ipuçlarıyla geldi!
Yeni ortaya çıkan Galaxy Note 9 kılıfları, Note 9'un tasarımından önemli ipuçları veriyor. Olixar'ın ön siparişe sunduğu kılıflar, cihazın ilk çizimlerinin aksine ekranın alt tarafında siyah bir kısım içeriyor.
Çizimlerdeki Galaxy Note 9, arka yüzdeki kamera dizilişinin değişmeyeceğini doğruluyor. Parmak izi sensörünün kameranın altına taşınacağı iddiaları da bu çizimlerde gerçeğe dönüşmüş görünüyor. Kalp ritmi sensörü ise kameranın yanında yer alıyor. Olixar'ın Note 8 çıkmadan önce de kılıfları ön siparişe sunduğunu ve bu sırada ortaya çıkan çizimlerin büyük oranda doğru olduğunu, sadece kameralarda biraz farklılık bulunduğunu hatırlatalım.
Yani bu çizimlerin Galaxy Note 9'un tasarımına dair önemli ipuçları verdiğini söyleyebiliriz. Yeni telefon muhtemelen Note 8'den pek farklı görünmeyecek ancak Note 8'in tasarım alanında hiç de fena olmadığını biliyoruz. Note 9'un 9 Ağustos'taki tanıtım etkinliğine kadar yeni kılıfların sızmasını bekleyebiliriz.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın