Galaxy Note 9'da Bixby Kapatılabilecek
Samsung, Galaxy Note 9'daki Bixby'yi bir kabus gibi görenlere müjdeyi verdi!
Samsung'un yapay zeka asistanı Bixby, bir süredir farklı Galaxy modellerinde bizlerle. Hatta yeni akıllı telefonlarında bu sanal asistan için bir tuş da ekleyen Güney Koreli şirket, Bixby'i kullanmak istemeyenlerin çağrısını da duymakta gecikmedi. Daha önce Galaxy S9 modellerinde de bazı kullanıcılar Bixby'yi kullanmak istememiş ve telefonun sol yanında yer alan bu tuşu pasifize etmek için Samsung'a çağrıda bulunmuşlardı. Görünüşe göre benzer hamle şimdi Galaxy Note 9 için de yapılacak.
Bixby, herkese hitap etmiyor; burası açık. Kullanmak isteyen, yararlı bulan var, ancak bunun yanı sıra hiç kullanmak istemeyen de. Eğer Bixby'i kullanmak istemiyorsanız ise, telefonun sol yanında yer alan bu özel tuş, sizin için bir anlam ifade etmiyor demektir ve bu durumda tuşu etkisiz hale getirmek istemeniz gayet doğal. Daha önce de Galaxy S9'larda benzer bir problem yaşanmış, kullanıcılar önce üçüncü parti uygulamalarla bu tuşu kapatma yoluna gitmişti. Ancak çok geçmeden Samsung, bir güncelleme ile işi çözmüş ve Bixby'i kullanmayanlar için bu imkanı sağlamıştı. Şimdi Samsung, Galaxy Note 9 için de aynısını tekrarlayacak.
Gelen bilgiye göre Samsung, eylül ayının sonunda Bixby kapatma güncellemesi yayınlayacak. Olayın gelişimi ise, tamamen kullanıcıların verdiği geri bildirimler yoluyla oluşmuş. Bir kullanıcı, Samsung Almanya'ya, "Samsung'u seviyorum, fakat Bixby tuşunu kapatmak istiyorum" şeklinde yazdığı mesaja Samsung tarafından gelen cevap, konu üzerinde çalıştıkları ve eylül ayı sonunda bunu gerçekleştirebilecekleri olmuş.
Ercan Uğurlu
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