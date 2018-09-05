Galaxy Note 9'da Bixby Kapatılabilecek

Samsung, Galaxy Note 9'daki Bixby'yi bir kabus gibi görenlere müjdeyi verdi!

Galaxy Note 9'da Bixby kapatılabilecek

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