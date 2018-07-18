Galaxy Note 9'dan Basın Görseli Sızdı
9 Ağustos'ta tanıtılacak olan Galaxy Note 9, kendini iyice gösterdi!
Galaxy Note 9'un "resmi" gibi görünen basın görselleri, internete sızdı. Görüntüler, Samsung'un beklenen telefonunu ilk kez tam anlamıyla sergiliyor.
Galaxy Note 9'un halefine benzeyeceği iddiaları, bu sızıntıyla bir kez daha doğrulanmış oldu. Note 8 ve Note 9'u ön yüze bakarak ayırt etmek zor görünüyor. Arka yüzde ise göze çarpan bazı değişiklikler var. Parmak izi sensörü artık kameranın yanında değil, altında yer alıyor. Yeni görüntü, Samsung'un mavi ve altın renklerini bir arada kullandığını gösteriyor. S Pen, üstü hariç tamamen sarı, cihaz ise tamamen mavi görünüyor.
S Pen'in Galaxy Note 9'un en önemli özelliklerinden biri olacağını ve Bluetooth desteğiyle geleceğini duymuştuk. Bu sayede S Pen, daha önce sunmadığı müzik kontrolü gibi işlevler sunacak.
Galaxy Note 9, 9 Ağustos'ta tanıtılacak.
Zeynel A. Öztürk
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