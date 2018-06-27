Galaxy Note 9'dan Bir Sinyal Daha!
Galaxy Note 9'un tanıtımına çok az kaldığını gösteren bir kanıt daha ortaya çıkmış olabilir!
Galaxy Note 9'un 9 Ağustos'ta tanıtılacağına dair söylentiler, telefonun FCC (ABD Federal İletişim Komisyonu) onayını almasıyla sanırız güç kazandı.
SM-N960F model adıyla FCC'den geçen cihazın Galaxy Note 9 olduğu doğruysa, bir sonraki Samsung telefonu tanıtıma çok yaklaşmış demektir. Note 8'in model adı SM-N950 idi ve model numarasının gerçekten Note 9'a ait olma olasılığı yüksek.
Galaxy Note 9'un FCC belgesi, telefonun Wi-Fi, NFC gibi beklenen özellikleri dışında çok fazla şey söylemiyor. Ancak FCC onayı, tanıtımın kısa süre öncesinde gerçekleştiğinden, bekleyişin sonuna yaklaşmış olabiliriz. FCC'nin bu telefonu Nisan'da aldığı (ve 25 Haziran'da onayladığı) anlaşılıyor, yani son sürüme yakın Note 9, belki de Nisan'dan bu yana mevcuttu. Bu yüzden sızan Note 9 çizimleri de, telefonun son haline yakın olabilir.
Dolayısıyla geçen seneki Galaxy Note 8'e çok benzeyen bir Galaxy Note 9'la tanışabiliriz. Yine de telefonun içinde, çok daha güçlü bir pil gibi önemli yenilikler yapılacağından umutluyuz.
Zeynel A. Öztürk
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