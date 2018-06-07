Galaxy Note 9'dan Büyük Sızıntı!

Galaxy Note 9'un tasarımını, kameralarını ve fazlasını gösteren çizimler, bir videoyla birlikte internete sızdı!

Galaxy Note 9'dan Büyük Sızıntı!

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