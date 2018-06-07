Galaxy Note 9'dan Büyük Sızıntı!
Galaxy Note 9'un tasarımını, kameralarını ve fazlasını gösteren çizimler, bir videoyla birlikte internete sızdı!
Galaxy Note 9'un belki de en kapsamlı sızıntısıyla karşı karşıyayız. OnLeaks'in paylaştığı çizimler ve 360 derecelik video, Samsung'un sıradaki amiral gemisini yakından görme şansını bize sunuyor.
Çizimlerin resmi olmak gibi bir iddiası yok ancak üretim kaynaklarından gelen CAD bilgilerini temel alıyor. Bu görüntülerin tasarımın son halini yansıtmadığını umuyoruz, çünkü arka yüzün çok şık göründüğünü söylemek zor.
Parmak izi sensörünün bu kameraların altında yer aldığını görüyoruz. Sızıntı, Note 9'un Note 8'e kıyasla 0,2mm daha kalın olacağını söylüyor. Bunun nedeni, Samsung'un Galaxy Note 9'u daha sağlam yapmak istemesi olabilir. Note 9'un selefine göre bir miktar genişlediği de fark ediliyor.
Bu çizimler Note 9'un son tasarımına belki benziyor, ancak üretim tesislerinden gelen bilgilere göre oluşturulan çizimlerde hatalar olabiliyor. Bu yüzden bu sızıntıya bir miktar şüpheyle yaklaşmakta fayda var.
Zeynel A. Öztürk
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