Galaxy Note 9'dan Detaylı Sızıntı!
Galaxy Note 9'un özellikleri, onu eline geçiren Eldar Murtazin tarafından "doğrulandı"
9 Ağustos'ta tanıtılacağı Samsung tarafından doğrulanan Galaxy Note 9 hakkında detaylı bir rapor, sektörün tanınan isimlerinden Eldar Murtazin tarafından paylaşıldı.
Galaxy Note 9'u bir süre kullandığını söyleyen Murtazin'e inanıp inanmamak size kalmış, ancak Murtazin'in sızıntı geçmişinin iyi olduğunu biliyoruz. Murtazin'e göre Note 9'un tasarımında Note 8'e kıyasla büyük bir değişiklik yok. Öne çıkan değişikliklerden bir tanesi, parmak izi sensörünün kameraların yanında değil altında olması. Bunu geçen günlerdeki bir çizim sızıntısında da görmüştük. Murtazin, Galaxy Note 9'un 4.000mAh'lik bir pille geleceğini de doğrularken, cihazın bu büyük pil nedeniyle biraz daha ağır olacağını söylüyor. Pilin iki gün dayandığı iddia ediliyor, bu yüzden ağırlığın çoğu kullanıcı için sorun olacağını sanmıyoruz.
Galaxy Note 8'in giriş modeli 6GB RAM ve 64GB depolamayla geliyordu. Galaxy Note 9'da bunun 6GB ve 128GB depolamaya yükseltileceği belirtiliyor. Cihazın 8GB/256GB ve 8GB/512GB modellerinin de olacağı söyleniyor.
Murtazin, Note 9'un kamera performansının algoritmalarda yapılan geliştirmelerle iyileştirildiğini söylüyor. S Pen'in ise bu defasında Bluetooth desteğiyle geleceği iddia ediliyor.
Murtazin'in ilginç bir iddiası ise Galaxy Note 9 çıktıktan sonra Note 8'in satışının durdurulacak olması. Hatta Murtazin'e göre Samsung, ortaklarına Note 8 dağıtmayı birkaç ay önce durdurdu ve satılan Note 8'ler, sadece stoklarda kalanlar.
Zeynel A. Öztürk
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