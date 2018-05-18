Galaxy Note 9'dan Tarih Sürprizi!
Samsung'un bir sonraki Galaxy Note telefonu, yeni bir iddiaya göre her zamankinden daha erken karşımıza çıkabilir!
Henüz Galaxy Note 9 ile tanışmaya hazır olmayabilirsiniz, ancak yeni bir dedikoduya göre telefon, sadece iki ay sonra, Temmuz sonunda tanıtılabilir ve Ağustos'ta satışa sunulabilir.
İddianın kaynağı Korea Herald'ın dedikleri gerçeğe dönüşürse Galaxy Note 9, geçen seneki Galaxy Note 8'e göre bir ay erken tanıtılmış olacak. Samsung'un planlarını hızlandırmasının nedeni ise Galaxy S9'un satışlarının beklentileri tam olarak karşılamaması ve iPhone 11'in önüne geçmek.
Kaynaklara göre Samsung, Galaxy Note 9'da kullanacağı 6,38 inç'lik OLED ekranları Nisan'da üretmeye başladı. Bu tarih normalden iki ay erken ancak telefonun her zamankinden sadece bir ay daha etken tanıtılacağı iddia ediliyor.
Erken tanıtılması beklenen tek Samsung telefonu, Galaxy Note 9 değil. Galaxy S10'un çıkış planlarının da değiştiği, cihazın Ocak'taki CES 2019'da tanıtılabileceği söyleniyor. Galaxy S9, bu sene Şubat'ta tanıtılmıştı.
Kaynak, Samsung'un uzun zamandır beklediğimiz katlanabilen telefonu Galaxy X'in de sonunda ortaya çıkabileceğini söylüyor. Cihazın esnek ekranlarının Kasım'da hazır olacağı, parçaları birleştirmenin iki veya üç ay süreceği ve telefonun Şubat'ta tanıtılabileceği iddia ediliyor.
Samsung'un üç amiral gemisi birden tanıtması imkansız olmasa da, dedikoduları bir miktar şüpheyle karşılamakta fayda var.
Zeynel A. Öztürk
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