Galaxy Note 9'dan Tarih Sürprizi!

Samsung'un bir sonraki Galaxy Note telefonu, yeni bir iddiaya göre her zamankinden daha erken karşımıza çıkabilir!

Galaxy Note 9, İki Ay Sonra Tanıtılabilir!

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