Galaxy Note 9'u Tamir Etmek Çok Zor!
Yapılan incelemelere göre Galaxy Note 9 onarımı, sinir bozucu derecede zor olacak!
Galaxy Note 8'in merak edip içini açanlar veya kendisi tamir etmek isteyenler bilir ki bu cihazın tamiri adeta bir kabus gibidir. Ahizeye "basit görünen" 10 adımla ulaşılabilirken, cep telefonlarını parçalarına ayırma tecrübesi olmayan birinden göstermesi beklenemez özel bir çaba ve özen gerekiyordu. Bu yüzden Galaxy Note 9 ile beraber hiçbir şeyin değişmediğini duymak pek de şaşırtıcı olmadı.
iFixit adlı online onarım kılavuzu Galaxy Note 9'un parçalarına ayırma işlemini yaptı ve cihaza sadece 4/10'luk bir onarım puanını layık gördü (10 puan tamir etmesi en kolay anlamına geliyor). Galaxy Note 8'in geçen sene aldığı puan aynı, burada her iki el cihazı da tasarım ve boyutlar konusunda büyük ölçüde birbirine benzemesi yönüyle bir sürpriz yok.
Ancak Galaxy Note 9'un USB Type-C donanımına, kulaklık jakına ve S Pen'nin dock'unun esnek kablosuna yapılan ince değişiklikler göz önüne alındığında önceki tüm diğer cihazlardan daha modüler olduğuna dikkat çekiliyor.
4.000 mAh'lık dev pili teknik olarak değiştirilebilir, ancak bu arka cam panelin yapışkanının sökülüp ardından tekrar yapıştırılmasını, aynı zamanda pilin gevşemesi için iki son derece inatçı tutkal bariyeri ile cebelleşmenizi gerektiriyor.
Yavuz Alp Şimşek
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