Galaxy Note 9'u Tamir Etmek Çok Zor!

Yapılan incelemelere göre Galaxy Note 9 onarımı, sinir bozucu derecede zor olacak!

Galaxy Note 9'u Tamir Etmek Çok Zor!

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