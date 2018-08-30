Galaxy Note 9'u Tamir Etmek Çok Zor!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Robotlar ve Yapay Zekâ

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Vahşi Batı

Kayıp Şehirler

Nostalji: 80'ler

Savaş Makineleri

Dinozorlar

Korsanlar