Galaxy Note 9'un Bataryası Kaç mAh Olacak?
Samsung Galaxy Note 9'un batarya kapasitesi, şaşırtan bir iddiayla ortaya çıktı!
Samsung Galaxy Note 9'un tanıtılmasına çok az bir süre kaldı. Bu süre içinde hemen her gün yeni Note 9 sızıntılarıyla karşılacağız, o kesin. Bugün gelen bilgi ise, telefon için oldukça heyecanlandırıcı. Zira batarya kapasitesine ilişkin gelen bilgiye göre Note 9, tam 25 saat video oynatabilecek; üstelik tam ekran parlaklıklığında!
Samsung Galayx Note 9'un bataryasına ilişkin bilgi bu kez Güney Amerika bölgesinden geldi. Genellikle Güney Kore'den gelen sızıntılara alışmıştık, ancak bu kez haberin kaynağı Brazilya. Brazilya Ulusal Telekominikasyon Ajansı ANATEL'in yayınladığı belgeye göre Samsung Galaxy Note 9 tam 4000 mAh kapasitesinde bir bataryanın sahibi olacak.
Galaxy Note 8'de 3300 mAh kapasitesinde bir batarya kullanan Samsung, Galaxy S9+ modelinde de bataryayı 3500 mAh kapasitesine yükseltmişti. Bu defa tam 4000 mAh kapasitesinde bir bataryaya vites yükseltecek gibi görünen Samsung, böylece uzun bir pil performansı ve dolayısı ile kullanım hedefliyor.
Kutu Açma Videosu da Sızdı!
Bu arada YouTube kullanıcısı MySmartPrice, Note 9'u kutusundan çıkardığı bir videoyu paylaştı. Videoda kutudan telefonla birlikte AKG kulaklıkların da çıktığını görüyoruz. Telefonun hangi yonga setiyle çalıştığı söylenmiyor ancak kutudaki şarj adaptörü Avrupa'ya uygun ve bu yüzden Exynos 9810 olması muhtemel. Telefonun tasarımının önceki sızıntılarla eşleştiğini, cam arka yüz, kavisli ekran, yeri değiştirilmiş parmak izi sensör gibi öğelerin yerinde olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte ekran etiketinde kullanılan yazı tipi, Samsung'un kullandığı bir yazı tipi değil ve şüphe uyandırıyor. Yani karşımızda sahte bir video duruyor olabilir.
Samsung Galaxy Note 9, 9 Ağustos'ta New York'ta düzenlecek ve bizim de katılacağımız etkinlikte resmen açıklanacak. Muhtemelen 24 Ağustos tarihindede satışa sunulacak olan Galaxy Note 9 incelemesini elbette hızlıca fuar alanında yapacak ve sizlere ulaştıracağız.
Ercan Uğurlu
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