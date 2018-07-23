Galaxy Note 9'un Çift Diyaframlı Kamerası Sızdı!
Galaxy Note 9'un kamerası hakkında önemli bilgiler veren yeni bir sızıntı daha geldi!
En son Galaxy Note 9 sızıntıları, beklenen telefonun tasarımının Note 8'e çok benzeyeceğini gösteriyordu. Şimdi ise telefonun arka yüzünü daha net gösteren bir fotoğraf sızdı.
Galaxy Note 9'un kamerasında yenilikler yapılacağını duyuyorduk; ancak bu iddialar yenilikleri muhtemelen Note 8'le kıyaslıyor. Note 9'un Galaxy S9 gibi çift diyaframlı kamera ve Super Slow-mo işleviyle gelmesi bekleniyor. Bununla birlikte yukarıda gördüğümüz cihazın henüz tamamlanmamış bir model olma ihtimali de var.
Fotoğrafta kameranın yanından alta taşınan parmak izi sensörünü bir kez daha görebiliyoruz. Bunun dışında Note 9'un görünümü Note 8'e çok benziyor. Ama görünüş sizi aldatmasın. Note 9'un stereo hoparlör, Bluetooth destekli S Pen, daha güçlü pil gibi yeniliklerle gelebileceğini biliyoruz.
Zeynel A. Öztürk
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