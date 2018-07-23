Galaxy Note 9'un Çift Diyaframlı Kamerası Sızdı!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Vahşi Batı

Robotlar ve Yapay Zekâ

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Dinozorlar

Savaş Makineleri

Nostalji: 80'ler

Korsanlar

Kayıp Şehirler