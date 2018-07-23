Galaxy Note 9'un Çift Diyaframlı Kamerası Sızdı!

Galaxy Note 9'un kamerası hakkında önemli bilgiler veren yeni bir sızıntı daha geldi!

Galaxy Note 9'un Çift Diyaframlı Kamerası Sızdı!

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