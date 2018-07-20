Galaxy Note 9'un Fiyatı, Ne Kadar Olacak?

Yeni söylentilere göre Galaxy Note 9'un fiyatı, pek de korktuğumuz gibi olmayacak!

Note 9'un Fiyatı, Note 8 ile Aynı Olabilir

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