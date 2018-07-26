Galaxy Note 9'un İlk Resmi Videosu Geldi!
Samsung'un bizleri Note 9 tanıtımına hazırlayan ilk resmi Note 9 videosu yayınlandı!
Galaxy Note 9'un tanıtımına sadece iki hafta kaldığına göre Samsung'un kitlelerde merak uyandırma işine başlamaması, garip olurdu. Firma, Galaxy Note 9'un pil ömrüne odaklanan ilk resmi tanıtım videosunu yayınlayarak sessizliğini bozdu.
30 saniyelik reklam, hepimizin başına gelen bir durumu ele alıyor: Telefonunuza en çok ihtiyaç duyduğunuz anda pilin bitmesi. Galaxy Note 9'un belki de 4.000mAh seviyesinde güçlü bir pille gelmesi bekleniyor. Note 7'de yaşanan pil fiyaskosunun ardından Note serisi, pil konusunda pek geliştirme yapmamıştı. Yeni reklamla birlikte Note 9'un bu konuya eğildiği, doğrulanmış oldu.
Video Galaxy Note 9 hakkında olsa da, Note 9'u görmüyoruz. Kısa videonun sonunda telefonun tanıtılacağı 9 Ağustos 2018 tarihi görüntüleniyor. Gerçekten de Note 9'un hayatımıza ne katabileceği, pil ömrünü ne kadar uzatacağı, bu tarihte ortaya çıkacak.
Zeynel A. Öztürk
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