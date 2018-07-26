Galaxy Note 9'un İlk Resmi Videosu Geldi!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Korsanlar

Dinozorlar

Robotlar ve Yapay Zekâ

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Savaş Makineleri

Nostalji: 80'ler

Kayıp Şehirler

Vahşi Batı