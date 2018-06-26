Galaxy Note 9'un S Pen'i Çok Farklı Olacak
Yeni bir iddiaya göre, Galaxy Note 9 ile birlikte gelecek olan S Pen, bugüne dek hiç görmediğimiz sıra dışı özellikler sunacak!
Samsung'un Galaxy Note serisini diğer phablet'lerden ayıran en büyük özellik, kuşkusuz sahip olduğu S Pen. Ama bu S Pen, hiçbir zaman Note serisi hakkında konuşulan en önemli özellik olmayı başaramadı. Yeni gelen bir sızıntıya göreyse, Galaxy Note 9 bu durumu değiştirecek.
@UniverseIce'in iddiasına göre yeni S Pen, S Pen tarihindeki en büyük güncelleme olacak. Bu güncellemenin neler içereceği kesin değil. Ama AllAboutSamsung'un iddiası, yeni S Pen'in Bluetooth desteğine sahip olacağı yönünde. Bu özellik sayesinde, S Pen üzerinden telefon görüşmesi yapmak mümkün olabilecek.
Galaxy Note9 S Pen is a pen with a soul. It may be the biggest update in the history of the S Pen.— Ice universe (@UniverseIce) 25 Haziran 2018
Bazı iddialar, Galaxy Note 9'un Ağustos ayında tanıtılacağına işaret ediyor. Eğer bu tarih doğruysa, tüm bu sızıntıların gerçeklik payını öğrenmemiz için fazla beklemeyeceğiz demektir...
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