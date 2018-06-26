Galaxy Note 9'un S Pen'i Çok Farklı Olacak

Yeni bir iddiaya göre, Galaxy Note 9 ile birlikte gelecek olan S Pen, bugüne dek hiç görmediğimiz sıra dışı özellikler sunacak!

Galaxy Note 9'un S Pen'i Çok Farklı Olacak

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