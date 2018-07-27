Galaxy Note 9'un S Pen'leri Sızdı!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Korsanlar

Kayıp Şehirler

Savaş Makineleri

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Vahşi Batı

Dinozorlar

Robotlar ve Yapay Zekâ

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Nostalji: 80'ler