Galaxy Note 9'un S Pen'leri Sızdı!
Tasarım konusunda bizi sızıntıya doyuran Galaxy Note 9'un farklı renkteki S Pen'leri de sızdı!
Galaxy Note 9'un bir S Pen ile geleceği kesin. S Pen'in bu defasında Bluetooth desteği sunacağını ve bu sayede medyayı uzaktan kontrol etme gibi çeşitli işlevler sunacağını da biliyoruz. Kalemin görünüşünde de küçük değişiklikler olabilir.
Yeni S Pen'in sızan çizimleri, Galaxy Tab S4'ün S Pen'indeki kadar köklü değişiklikler içermiyor. Yine de kalem, eskisinden biraz daha köşeli görünüyor. Bazı dedikoduların aksine, kalemin üzerinde hoparlör veya kulaklık gibi bir bileşen görünmüyor. Note 9'un çıktığı gün beş renk seçeneğiyle geleceği biliniyor. Kalemlerin renkleri, bu renk seçeneklerini doğruluyor.
9 Ağustos'ta yapılacak tanıtımda sanırız bizi şaşırtacak, henüz öğrenmediğimiz bir tasarım detayı kalmadı. Galaxy Note 9'un 24 Ağustos'ta piyasaya sürüleceği söyleniyor.
Zeynel A. Öztürk
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