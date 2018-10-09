Galaxy Note 9'un Yenilenen Arayüzü Göründü!
Galaxy Note 9'un Android Pie güncellemesi sonrasında arayüzü nasıl görünecek? Yeni sızıntı cevabı veriyor...
Samsung'un yeni Experience 10 arayüzü Galaxy Note 9'da nasıl görünecek? Sızan bir Galaxy Note 9 Pie beta yapısı sayesinde artık bir fikrimiz var.
Samsung Experience 10'un Galaxy S9'da nasıl çalıştığını daha önce görmüştük. Yeni arayüz Galaxy Note 9'da da bildirim bölümüne ve ayarlara saydam bir tema getiriyor. Paylaşılan görüntüler, henüz arayüz üzerindeki çalışmaların bitmediğine işaret ediyor. Samsung'un Mesajlar ve Kişiler gibi kendi uygulamalarında da görsel bazı değişiklikler görüyoruz. Kamera uygulaması ekranın altında farklı kamera modları gösterirken AR Emoji ve Bixby Vision seçenekleri yukarı taşınmış.
Sızan firmware, Galaxy Note 9'un Snapdragon modeline ait ve doğal olarak birçok hata içeriyor. Yapılan değişikliklerin miktarına bakarsak güncellemenin Galaxy S9 ve Galaxy Note 9 için bu seneye yetişmesi mümkün olmayabilir. Samsung'un güncelleme için bir beta programı sunup sunmayacağı da henüz belli değil. Android Oreo için sunulan beta programı sonrasında birçok sorun, final sürüme taşınmıştı, yani program pek faydalı olmamıştı.
Zeynel A. Öztürk
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