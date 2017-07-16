Galaxy Note7'nin Pili Tam Olarak Neden Patlıyordu?

Galaxy Note7'nin pilinin yapısındaki birden fazla pek çok faktör patlama ihtimalini arttırıyordu.

Galaxy Note7'nin pili tam olarak neden patlıyordu?

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