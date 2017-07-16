Galaxy Note7'nin Pili Tam Olarak Neden Patlıyordu?
Galaxy Note7'nin pilinin yapısındaki birden fazla pek çok faktör patlama ihtimalini arttırıyordu.
Galaxy Note7, patlamayan pilli "Fan Edition" ile geri dönmüştü. Peki orijinal Note7 pillerinin patlamasına sebep olan şeylerin iç yüzü neydi? Wired'dan Tim Moynihan bunları şöyle açıklıyor:
"Samsung SDI'den gelen pillerde, pilin etrafındaki ısı geçirmez koruyucu kese ile iç kısım arasında yeterince alan yoktu. En kötü hallerde bu, pilin içindeki elektrotların sıkışmasına, elektrotların arasındaki ayırıcının zayıflamasına ve kısa devreye sebep oluyor."
"Amperex Technology Limited'dan gelen pillerin bazılarında yalıtım bandı eksikti ve bazılarının içinde anot ile katot arasındaki ayırıcıya zarar veren sivri çıkıntılar vardı. Pillerin genel olarak da ince ayırıcıları vardı, bu da ayırıcı hasarı ve kısa devre riskini arttırıyordu."
Cihaz Kore'de 617$ (KRW 699,600) civarı bir fiyata çıkmıştı, bazıları bu fiyatı yeniden toparlanmış bir cihaz için çok fazla bulmuştu. Şimdiye kadar cihazla ilgili bir sorun bildirilmedi. Bunun yanında, Samsung'un Note7'in devamı olacak cihazı büyük ihtimalle önümüzdeki ay ortaya çıkarması bekleniyor.
H. Hüseyin Öztürk
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