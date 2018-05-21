Galaxy S Light Luxury Tanıtıldı!
Daha önce Galaxy S8 Lite olarak sızan telefon, bugün Galaxy S Light Luxury adıyla gerçeğe dönüştü!
Geçtiğimiz ay Galaxy S8 Lite adıyla sızan Samsung telefonu, bugün Galaxy S Light Luxury olarak gerçeğe dönüştü.
"Galaxy S8 Lite" olarak sayısız görüntüsü sızan yeni Galaxy S Light Luxury'nin tasarımında herhangi bir sürpriz yok. Görünümü Galaxy S8'e benzeyen telefon, 5,8 inç'lik FHD+ Infinity Display ekranla geliyor. Galaxy S8'de olduğu gibi yeni Galaxy S Light Luxury'nin üzerinde de bir fiziksel Bixby düğmesi var.
Telefonun arka yüz tasarımı da Galaxy S8'e benziyor ancak telefonun kalp ritmi sensörü bulunmuyor. Snapdragon 660 işlemci, 4GB RAM ve 64GB depolama alanıyla gelen cihaz, 16MP arka ve 8MP ön kameraya sahip. 3.300mAh kapasiteli pille gelen telefon, Android'in 8.0 Oreo sürümünü çalıştırıyor.
Siyah, bordo ve kırmızı renk seçenekleriyle sunulan telefon, şimdilik Çin'e özel ve ülkenin dışına çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.
Zeynel A. Öztürk
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