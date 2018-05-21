Galaxy S Light Luxury Tanıtıldı!

Daha önce Galaxy S8 Lite olarak sızan telefon, bugün Galaxy S Light Luxury adıyla gerçeğe dönüştü!

Galaxy S Light Luxury Tanıtıldı!

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