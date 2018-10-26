Galaxy S10 Depolama Alanı 128GB'dan Başlayabilir

Daha hızlı ve daha büyük depolama alanı geliyor. Hem de beklediğinizden daha hızlı.

Galaxy S10 Depolama Alanı 128GB'dan Başlayabilir

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