Galaxy S10 Lite'ın Tasarım Değişiklikleri Ortaya Çıktı

Galaxy S10 Lite'ın gerçekten yolda olduğunu bir süredir biliyorduk, şimdiki sızıntı ise bazı tasarım değişikliklerini doğruladı.
SamMobile'ın elde ettiği Galaxy S10 Lite kullanıcı kılavuzunda telefonun ekranın üstünde ve ortada bir kameranın yer aldığını gösteriyor. Ses ve güç düğmeleri ise sağ tarafta yer alıyor. Bu değişikliklerin şubatta tanıtılması beklenen Galaxy S11'e de yansıması bekleniyor. Kılavuzda S10 Lite'ın arkasındaki üç lensli kamera da görünüyor. Dedikodular, bu lenslerden birinin makro lens olacağını söylüyordu.
Galaxy S10 Lite hakkında şimdiye kadar duyduklarımız, telefonun Snapdragon 855 yonga seti, 8GB RAM, 128GB dahili depolama alanı ve 4.500mAh pil ile geleceğini söylüyor. Ekran boyutunun ise 6,7 inç olması bekleniyor. Galaxy S10 Lite'ın beklenen tanıtım yeri ise ocak ayının başında yapılan CES 2020 olabilir. Aynı etkinlikte Galaxy Note 10 Lite'ın da tanıtılma ihtimali var.
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