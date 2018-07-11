Galaxy S10, Mali-G76 MP18 GPU ile Gelebilir!
Yeni dedikodular, Samsung'un yeni Exynos işlemcisinin bu GPU'yu üzerinde barındıracağını söylüyor!
Birçok alanda yenilik sunması beklenen Samsung Galaxy S10, işlemciyi elbette boş geçmeyecek ve yeni Exynos 9820 yongasıyla gelecek. Yeni bir bilgi, Exynos 9820'nin grafik işlemci olarak Mali-G76 MP18'i kullanacağını söylüyor.
Mayıs'ta duyurulan Mali-G76, şu anki en iyi mobil grafik yongalarından biri. 7nm teknolojisine sahip ilk Mali GPU olan işlemci, ARM tarafından TSMC'ye ürettiriliyor. Exynos 9820'nin Cortex-A76 yerine Samsung'un kendi geliştirdiği Mongoose M4 performans çekirdekleriyle gelmesi beklense de, bir süredir konuşulan Samsung GPU'lar muhtemelen bir sonraki seneye kalacak. Bu ise Samsung'un için geriye kalan tek seçeneğin Mali-G76 olması demek.
18 çekirdekli olduğu ileri sürülen Mali-G76, Exynos 9810'daki G72 ile aynı çekirdek sayısına sahip. Ancak Mali-G76, 7nm üretim teknolojisi sayesinde daha yüksek performans ve güç verimliliği sunabiliyor.
Zeynel A. Öztürk
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