Galaxy S10, Mali-G76 MP18 GPU ile Gelebilir!

Yeni dedikodular, Samsung'un yeni Exynos işlemcisinin bu GPU'yu üzerinde barındıracağını söylüyor!

Galaxy S10, Mali-G76 MP18 GPU ile Gelebilir!

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