Galaxy S10 Sahiplerine Android 10 Müjdesi!

Bir süre önce Galaxy S10 modelleri için Android 10 beta güncellemesini OneUI 2.0 beta sürümüyle beraber test için Güney Kore ve ABD'de yayınlayan Samsung, geri bildirimler ışığında güncellemeyi kararlı sürüme ulaştırmak için çalışıyor. Öte yandan gelen yeni bir haber de Galaxy S10 sahipleri için sevindirici. Zira Galaxy S10, kısa zaman içinde Android 10 kararlı sürümüne yükseltilecek gibi.
Galaxy S10 modelleri Android 10 konusunda Wi-Fi Alliance tarafından gerekli onayı aldı. Hem Exynos'lu hem Snapdragon'lu Galaxy S10 modellerine gelecek Android 10, elbette tüm Galaxy S10 ailesini kapsayacak. Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+ ve Galaxy S10 5G için Wi-Fi Alliance tarafından alınan onay, güncelleme tarihini ise bizlere vermiyor.
Öyle ki 2018 yılında pek çok Galaxy akıllı telefonu Android 9 için Wi-Fi Alliance tarafından onay almıştı. Fakat güncelleme aynı yıl içinde yalnızca Galaxy S9 için gelirken, diğer modeller sırasını beklemek durumunda kaldı.
Wi-Fi Alliance tarafından alınan onay elbette önemli. Ancak Galaxy S10 modellerinin kararlı Android 10 güncellemesini 2020'den önce alması beklenmiyor.
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