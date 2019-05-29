Galaxy S10'da Güncelleme Sonrası Sorun Çıktı
Kısa bir süre önce güncelleme alan Galaxy S10 kullanıcıları, şimdi can sıkıcı bir sorunla karşı karşıya!
- Ercan Uğurlu
Samsung'un Galaxy S10 serisi kısa bir süre önce kamera güncellemesi almıştı. Bu yeni gelen kamera güncellemesiyle beraber gece modu özelliği kazanan Galaxy S10, güncellemeden sonra ise birtakım sorunlar yaşamaya başladı. En azından kullanıcılardan gelen geri bildirimler bunu gösteriyor.
Reddit'e yazan pek çok kullanıcı, Galaxy S10 telefonlarının güncellemeden sonra donma sorunu yaşadığını söylüyor. Bir kesim kullanıcı ise, donma probleminin üçüncü parti uygulamalarla tetiklendiği dile getiriyor. Şimdilik Twitter ve Nova Launcher gibi uygulamaların Galaxy S10'un donmasına neden olduğu biliniyor.
Samsung'dan şu an için soruna ilişkin bir açıklama yok. Ancak bu konuyla ilgili bir güncelleme daha yayınlayacaktır diye umuyoruz. Zira sorun yaşayan kullanıcıların yazdıklarına göre, insanlar telefonlarını çalışır hale getirmek için kapatmayı denediklerinde bile başarısız oluyorlarmış. Bunun için güç ve ses kısma butonlarına basarak soft reset atma yoluna giden kullanıcılar, durumdan şikayetçi.
Bakalım Samsung bu konuda ne diyecek...
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