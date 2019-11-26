Galaxy S11 5G'nin Pil Kapasitesi Üzebilir

Samsung Galaxy S11'in standart sürümünün yanında bir 5G modelinin olacağına kesin gözle bakılıyordu. Şimdi ise bu, onaydan geçen SM-G9860 model isimli telefon sayesinde doğrulandı.
Çin'in 3C sertifikalandırma ajansının web sayfasında görünen bilgilere göre telefon, 25W hızlı şarj ile geliyor. Yani Galaxy S10'un 15W şarj gücünden daha iyisini sunuyor ancak Galaxy Note 10 Plus'ın 45W şarjının yanına bile yaklaşmıyor. Bu nedenle yeni bir amiral gemisinin daha yavaş bir şarj yeteneğine sahip olması, hayal kırıklığına yol açabilir. Tabi, bu değerlerin isabetli olmama ihtimali düşük de olsa var.
Diğer üreticilerle karşılaştırdığınızda, 25W'lık hız daha da üzücü olabilir. Özellikle Xiaomi'nin 2020'de 100W hızlı şarj sunacağını düşünürseniz. Yine de watt değerine çok takılmamak gerek, çünkü 25W da oldukça hızlı şarj edecektir ve daha hızlı şarj, pilin daha çabuk eskimesine yol açabilir.
Bunun yanı sıra, 5G'li bir Galaxy S11 modeli, Geekbench sonuçlarında da göründü. Sızan sonuçları, hemen yukarıdaki ekran görüntüsünde görebilirsiniz. Tüm bu gelişmeler bir araya getirildiğinde, telefonun gerçek olma olasılığının son derece yüksek olduğunu anlayabiliyoruz.
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