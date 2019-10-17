Galaxy S11 İçin 20:9 Ekran İddiası!
Samsung'un gelecek amiral gemisi Galaxy S11 için ortaya çıkan listelerde, Galaxy S11'in sıra dışı ekranı göründü!
- Ercan Uğurlu
Samsung yılda 2 kez yeni amiral gemisini tanıtıyor bilindiği gibi. Yılın şıubat ayında yeni Galaxy S modelini, ağustos ayında da Galaxy Note modelini tanıtan Samsung, elbette tanıtıma kalan zaman daraldıkça sızıntılarıyla gündemi meşgul etmeye başlayacak. Galaxy S11'in tanıtılmasına daha yaklaşık 4 ay süre var, ancak hakkında bilgiler ortaya çıkmaya başladı pek tabii.
Benchmark listelerine yansımaya başlayan Galaxy S11, HTML5Test browser benchmark sitesinde, 555 puan üzerinden 478 puan toplamış. Bu listede SM-G416U kod adıyla görünen Galaxy S11, yine Android 10 işletim sistemini çalıştırıyor gibi görünüyor.
Ekran boyutu kısmına da dikkat çekilen sızıntıda, 384x854 px oranı, Galaxy S11'in 20:9 görütü oranına sahip bir ekranla geleceğine işaret ediyor. Geçen sene piyasaya çıkan ve SM-G405F kod adıyla aynı benchmark listesine yansıyan Galaxy S10'un oranı 412x869 idi ve bunun da karşılığını 19:9 bir ekranla görmüştük.
Elbette zaman ne gösterir bilinmez, ancak Samsung'un Galaxy S11'i 20:9 bir ekranla hazırlaması muhtemel. Zira Galaxy A70 ve Galaxy A80 modelleri de 20:9 oranında bir ekranın sahibi. Bekleyip göreceğiz.
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