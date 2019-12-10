Galaxy S11+, "Özel" Bir ISOCELL Sensör ile Gelecek

Samsung Galaxy S11+, iddialara bakılırsa sıra dışı, özelleştirilmiş bir ISOCELL Bright HMX sensörüne sahip olacak!

  • Ercan Uğurlu
Galaxy S11+, "Özel" Bir ISOCELL sensör ile Gelecek

Samsung'un gelecek amirali Galaxy S11 serisi yakında tanıtılacak. Şubat ayında düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtılması beklenen yeni seriside, 3 model yer alması bekleniyor. Galaxy S11e, Galaxy S11 ve Galaxy S11+ olarak karşımıza çıkacak yeni ailede kamera yeteneklerini de geliştirmek isteyen Samsung, bilindiği gibi ISOCELL Bright HMX sensörü kullanacak.

Yaklaşık 4 ay kadar önce tanıtılan ISOCELL Bright HMX, şu ana kadar Xiaomi Mi CC9 Pro ve Mi Note 10 modellerinde kullanıldı. Bu sensöre sahip diğer telefonlardan biri de Galaxy S11 ailesi olacak. Ancak Samsung, Galaxt S11+ için daha özel bir kamera istiyor.

Sızıtnılara göre Samsung, Galaxy S11+'ta 108 MP'lik ISOCELL Bright HMX sensörün özelleştirişmiş bir versiyonunu kullanacak. Kullanılacak bu "özel" sensörün Xiaomi'nni yeni akıllı telefonlarında kullanılan sensörden ne kadar farklı olacağı ise şimdilik bilinmiyor. Ancak Galaxy S11+ için özel yetenekler sunacağı  kesin.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Glass Explorer Edition için Son Güncelleme
İndirimli Hamburger Sözüne Kanmayın!
WhatsApp'a Çağrı Bekletme ve Yeni Gizlilik İşlevi
OnePlus 8 Lite Çizimleri Sızdı
Chrome'dan Paylaşımlı Pano İşlevi

 

 