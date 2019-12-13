Galaxy S11'de Snapdragon 865 Yoğunluğu Olabilir

Bilindiği gibi Samsung her yıl düzenli olarak çıkarttığı amiral gemisi Galaxy S serisinde hem Qualcomm hem Exynos işlemcileri kullanıyor. Bu sene de Galaxy S11'i hem Snapdragon 865 hem de Exynos 990 işlemcileri ile piyasaya sürmesi beklenen Samsung'un, dağıtım aşamasında ise bu kez bir değişiklik yapabileceği düşünülüyor.
Samsung, her yıl telefonlarını ABD, Latin Amerika, Japonya ve Çin'de Qualcomm, geri kalan tüm diğer pazarlarda ise Exynos işlemciyle satışa sunarken, bu sene bu planı uygulamayabilir. Güney Kore'den gelen bir rapora göre, Samsung bu sene Snapdragon varyantını daha yaygın olarak sunacak. Hatta öyle ki, raporda bu ifade "kaçınılmaz" olarak not edilmiş. Bunun sebebi ise iddiaya göre Snapdragon 865'in Exynos 990'dan daha performanslı olması.
Snapdragon 865 ve Exynos 990 arasındaki farkları daha önce yazmıştık. Kağıt üzerinde de Snapdragon 865'in iddialı olduğu görülürken, rapora göre anlaşılan pratik kullanımda fark daha da büyük. Elbette bu rapor şimdilik onaylanmış değil. Samsung'un ne yapacağını hep beraber göreceğiz.
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