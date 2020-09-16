Galaxy S20 Fan Edition Duvar Kağıtlarını Şimdiden İndirin

Birkaç gün içinde tanıtılması beklenen Galaxy S20 Fan Edition'ın duvar kağıtlarını şimdiden yüksek kalitede indirebilir, cihazınızın arka planına yerleştirebilirsiniz!

Galaxy S20 Fan Edition Duvar Kağıtlarını İndirin

Önümüzdeki hafta Samsung'un sürpriz Unpacked etkinliğinde tanıtılması beklenen Galaxy S20 Fan Edition'ın tadına şimdiden bakmak isteyenler, cihazın sızan duvar kağıtlarını artık indirebilirler.

Sammobile tarafından paylaşılan sekiz duvar kağıdının her biri 2400x2400 piksel çözünürlüğünde. Geniş çözünürlük sayesinde duvar kağıtlarını çoğu Samsung telefonunda kalite kaybı yaşamadan kullanabilirsiniz. Duvar kağıtları, koyu veya açık renkli arka planlar üzerinde renkli yaprakları bir araya topluyor.

Galaxy S20 Fan Edition'ın 6,5 inç 2400x1080 Super AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor. Ekran HDR10+ standardını destekleyeceğinden, telefonda bu duvar kağıtlarını göz alıcı bir güzellikle göstermesi beklenebilir.

İndirin: Galaxy S20 FE duvar kağıtları

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