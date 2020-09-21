Galaxy S20 FE'den Gelen Videolu Sızıntı, Tüm Detayları Ortaya Koydu

Galaxy S20 Fan Edition'dan sızan altı dakikalık "ön inceleme" videosuyla telefonun gizli bir yanı neredeyse kalmadı!

Oynat Galaxy S20 FE Video Sızıntısı Her Şeyi Gösterdi Galaxy S20 Fan Edition'dan sızan altı dakikalık "ön inceleme" videosuyla telefonun gizli bir yanı neredeyse kalmadı!

Bugüne kadar gizemini az çok koruyan Samsung Galaxy S20 Fan Edition, bu sefasında altı dakikalık bir videoda tamamen ortaya çıktı.

Videoda Galaxy S20 FE 5G'nin bir süredir internette dolaşan teknik özellikleri doğrulanıyor. Samsung, 23 Eylül'deki tanıtımında muhtemelen videoda gördüklerimizin bir benzerini karşımıza tekrar çıkaracak. Telefonun Kuzey Amerika sürümünün yine Snapdragon işlemciyle, diğer sürümünün ise Exynos işlemciyle gelmesi bekleniyor.

749 dolar fiyat etiketiyle geleceği söylenen Galaxy S20 FE 5G, işlevleri ve fiyatıyla Galaxy S20 ile Galaxy S20 Plus arasında konumlanacak.

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