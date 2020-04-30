Galaxy S20 Ultra İçin Şaşırtıcı Şikayet: "Kamerası Kendi Kendine Kırıldı!"

Samsung Galaxy S20 Ultra için sular durulmuyor. Daha önce performans kaybı ve kamera odak sorunu yaşadığına ilişkin kullanıcı şikayetleri yükselen Galaxy S20 Ultra için, bu kez de kamerasının kendi kendine kırıldığına ilişkin şikayetler geldi!

  • Ercan Uğurlu
"S20 Ultra'nın Kamerası Kendiliğinde Kırılıyor!"

Samsung'un Galaxy S20 serisi ile yaşadığı sorunlar sürüyor. Özellikle yeni Galaxy S20 serisinde kullanılan Exynos işlemcinin, telefonların ABD versiyonlarında yer alan Snapdragon 865 karşısında performans kaybı göstermesi, Exynos işlemcili Galaxy S20 sahiplerinin tepkisini çekmişken, Galaxy S20 Ultra özelinde de birtakım farklı problemler ortaya çıkmıştı.

Galaxy S20 Ultra satın alan kullanıcılar, telefonun odak probleminden şikayet etmiş, S20 Ultra'nın yakın mesafeden bir objeye odaklanamamasından şikayetçi olmuştu. Samsung tarafından sonradan yayınlanan bir güncelleme, bu sorunu nispeten düzelmişti, ancak bu kez de yeni güncelleme yeşil ekran sorununa sebep olmuştu. Bu sorunu yaşayan kullanıcılar da Galaxy S20 Ultra'nın Exynos sürümlerine sahipti.

Galaxy S20 Ultra ile sular bir türlü durulmuyor. Telefon ile yeni gelen şikayet ise, arka kamerasının kendi kendine kırıldığı yönünde. Ancak neyse ki bu kez sorun Exynos'lu olan model özelinde değil.

Samsung'un ABD forumlarında pek çok Galaxy S20 Ultra sahibi, telefonun arka kamerasının kendi kendine kırıldığını iddia ederek şikayette bulunmuş. Yazılanlara göre kullanıcılar ne telefonu düşürmüş ne de bir yere çarpmış; ancak buna rağmen Galaxy S20 Ultra'nın arka kamerası kırılmış. Peki, bu nasıl oluyor derseniz...

Samsung forumunda yazılanlara göre, kameranın sol üst köşesindeki lens, kamera camına çok yakın ve zum özelliği her devreye girdiğinde hafif hafif cama dokunarak bir çatlak oluşturuyor ve bunun neticesinde de cam bir süre sonra kendiliğinden kırılıyor. Öyle ki, paylaşılan fotoğraflarda da kırıkların tam lenslerin üzerinde daire şeklinde olduğu görülüyor.

Bu tip sorunlardan muzdarip olan kullanıcılara ise Samsung'un verdiği cevap teknik servis yoluna gitmeleri olmuş. Ancak bunun için bir miktar para ödemeleri şart. Samsung Premium Care'e kayıtlı olan kullanıcıların cihazlarının tamiri için 100 Dolar, kayıtlı olmayanların ise 375 Dolar ödemesi gerekiyor.

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