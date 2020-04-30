Galaxy S20 Ultra İçin Şaşırtıcı Şikayet: "Kamerası Kendi Kendine Kırıldı!"

Samsung Galaxy S20 Ultra için sular durulmuyor. Daha önce performans kaybı ve kamera odak sorunu yaşadığına ilişkin kullanıcı şikayetleri yükselen Galaxy S20 Ultra için, bu kez de kamerasının kendi kendine kırıldığına ilişkin şikayetler geldi!