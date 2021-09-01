Galaxy S21 FE, Beklenmedik Bir Şekilde "Raflarda" Göründü!

Samsung'un bu yıl içinde Galaxy S21 FE'yi piyasaya sürme planları tam gaz devam ediyor. Son zamanlarda, Samsung'un kendisi de dahil olmak üzere birkaç farklı kaynaktan Galaxy S21 FE'nin yakında sunulabileceğine dair birçok işaret gördük. Ve şimdi, dünyanın bilinmeyen bir yerindeki bazı mağazalar (bu haberin kaynağına dayanarak muhtemelen ABD), bize S21 FE'nin resmi bir lansmana yakın olduğuna dair en son ipucunu verdi.
Bu mağaza, demo alanında Galaxy S21'in yanında Galaxy S21 FE 5G için bir yere sahip ve telefonun henüz duyurulmadığını düşünürsek bu biraz garip görünüyor. Telefonun kendisi stantta yer almıyor ve bu şaşırtıcı değil. Ancak bazı perakendeciler telefonun yakında gelmesi için hazırlanıyor gibi görünüyor.
Ne yazık ki Galaxy S21 FE'nin tam olarak ne zaman görücüye çıkacağına dair somut bir bilgi yok. Şu anda bildiğimiz tek şey, bu yılın son çeyreğinde bir süre için planlandığı, ancak endüstri çapındaki çip sıkıntısı nedeniyle dünya çapında kullanılabilirliğin şüpheli olduğu.
Ve yine, Galaxy S21 FE'nin bu noktada anlamlı olup olmayacağı henüz belli değil. Agresif bir fiyatlandırma, telefonu bir anda hit haline getirebilir. Ancak bu, Samsung'un serilerindeki hem Galaxy Z Flip 3 gibi daha pahalı hem de Galaxy A72 gibi daha uygun fiyatlı cihazlar gibi diğer birçok cihaza zarar verebilir.
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