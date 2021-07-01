Galaxy S21 FE ile Gelecek Olan Bu Özellik, Galaxy S21 Ultra'da Bile Yok!

Galaxy S20 FE, Samsung'un büyük başarı yakalayan telefonlarından biri olmayı başardı. Bir sonraki modeli Galaxt S21 FE'nin ise Ağustos ayında tanıtması bekleniyordu. Ancak telefonun yayımı, çip üretiminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle 2021'in 4. çeyreğine ertelenmişti. Hatta bir süre önce, telefonun iptal edildiği bile iddia edildi ama neyse ki bu iddia gerçeğe dönüşmedi.
Telefonun bazı özellikleri zaten daha önce internete sızdı. Şimdi ise Galaxy S21 FE'nin, Galaxy S21 Ultra'da bile bulunmayan üst düzey bir özellikle geleceği ortaya çıktı.
Samsung, bugün erken saatlerde Galaxy S21 FE (SM-G990U, SM-G990U1) için FCC sertifikasını alarak telefonun bağlantı ve şarj özelliklerini ortaya çıkardı. Sertifika belgelerine göre Galaxy S21 FE, 45W hızlı şarj (11V, 2.25A veya 21V, 2.1A) özelliğine sahip olacak. Samsung, Galaxy S20 Ultra'da da kullanılan 45W hızlı şarj özelliğini Galaxy Note 10+ ile tanıtmıştı. Ancak şirket, Galaxy S21 Ultra'da 45W hızlı şarj özelliğini sunmadı ve bu nedenle bu özelliğin Galaxy S21 FE ile geri döndüğünü görmek oldukça ilgi çekici.
Ayrıca Galaxy S21 FE'nin mmWave ve 6GHz altı 5G, 4G LTE, çift bantlı Wi-Fi b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.0 (EDR ve LE ile), NFC ve WPT (Kablosuz Güç Aktarımı) özelliklerine sahip olduğu da doğrulandı. Akıllı telefon, hızlı kablosuz şarjı ve ters kablosuz şarjı destekleyecek.
Samsung'un Galaxy S21 FE'de Full HD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç Super AMOLED Infinity-O ekran kullanması bekleniyor. Arkada OIS ve 4K 60fps video kaydı ile 32MP selfie kamerası ve 12MP üçlü kamera düzenine sahip olabilir. Telefonun diğer donanımlarının arasında ise Snapdragon 888 işlemci, 6GB/8GB RAM, 128GB/256GB dahili depolama, IP68 derecelendirmesi, stereo hoparlörler, ekran içi parmak izi okuyucu ve 4.500mAh pil bulunuyor.
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