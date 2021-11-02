Galaxy S21 FE'nin Montaj Öncesi Görüntüleri de Ortaya Çıktı!

Galaxy S21 FE'nin, montaj öncesinde arka panelinin nasıl göründüğünü açıkça gösteren yeni görüntüler internete sızdırıldı!

  • Levent Öztürk
Galaxy S21 FE'nin Montaj Öncesi Görüntüleri Sızdı

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