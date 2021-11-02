Galaxy S21 FE'nin Montaj Öncesi Görüntüleri de Ortaya Çıktı!

Samsung'un, Galaxy S21 FE'yi Ocak ayında, CES 2022'de tanıtacağını artık biliyoruz. Bu da telefonun çıkışına iki ay kaldığı anlamına geliyor ve görünene göre üretim süreci çoktan başlamış durumda.
Galaxy S21 FE'ye ait olduğu iddia edilen bazı görüntüler daha önce ortaya çıkmıştı, ancak en son sızıntı (@MauriQHD aracılığıyla), bize montaj öncesinde telefonun arka panelinin nasıl göründüğünü gösteriyor. Üç dairesel kamera boşluğunun yanı sıra bir de LED flaş için boşluk kolaylıkla görülebiliyor.
Kamera yuvası tasarımında bir sürpriz görünmüyor ve Galaxy S21 ve Galaxy s21+'ı andırıyor. Dekoratif metalik bileşen olmadığı için bu yuva, en azından bu resimlerde, gömülü gibi görünüyor. Ancak en son üründe kamera yuvasının dışarı çıkması bekleniyor.
Galaxy S21 FE'nin, FE olmayan modelle en az birkaç donanım bileşenini paylaştığı söyleniyor. Buna rağmen, tamamen aynı olmayacak ve yazılım tarafında muhtemelen daha yeni bir Android sürümü ve One UI 4.0 ile beraber sunulacak.
Arka panelde görülen bu üç kamera kesintisinin 12MP ana kamera, 12MP ultra geniş ünite ve 8MP telefoto lensi barındırdığı söyleniyor. Detayları sızıntılarla daha erken öğrenemesek de Ocak ayında CES 2022'de her şeyi öğreneceğiz...
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