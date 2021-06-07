Galaxy S21 FE'nin Tasarımı, Sızan Yeni Görsellerle Ortaya Çıktı

2020 yılında duyurulan Samsung Galaxy S20 FE, dünya genelinde oldukça popüler bir telefon olduğunu gösterdi. ABD'de, operatörlerin söylediğine göre en çok satan Samsung cihazlarından biriydi. Şimdi ise varisi Galaxy S21 FE'nin bu yıl sunulmasının beklenmesi ile beraber, söylentiler tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiye kadar yapılan spekülasyonlar donanım özellikleriyle sınırlıyken, Evan Blass'tan gelen son sızıntı, telefonun tasarımını tamamen ortaya çıkardı.
Bu görüntülerin doğru olduğu ortaya çıkarsa, S21 FE, standart S21'in tasarımını büyük ölçüde ödünç alıyor gibi görünüyor. Ayrıca ince çerçevelere ve bir selfie kamerası için küçük bir deliğe sahip olabilir. Samsung, S21 FE'nin fiyatını kontrol altında tutmak için metal kamera muhafazasını plastik bir kasa ile değiştirecek gibi görünüyor. Sızıntı ayrıca telefonun siyah, mor, zeytin yeşili ve beyaz renklerinde gelebileceğini öneriyor. Evan Blass'ın spekülasyonlarla ilgili harika bir geçmişi olmasına rağmen, bu tür sızıntılara her zaman şüpheyle yaklaşmakta fayda var.
Önceki söylentilere göre Galaxy S21 FE, Qualcomm'un en yeni Snapdragon 888 çipini içerebilir. Söylenilene göre 128 GB ve 256 GB dahili depolama ile 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri sunulacak. Telefonun HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç OLED ekrana sahip olması bekleniyor.
Fotoğraf bölümüne geçildiğinde S21 FE, 12 MP geniş açı sensörü ve telefoto lens eşliğinde Optik Görüntü Sabitleme (OIS) özelliğine sahip 12 MP ana kamera sunabilir. 32 MP kameranın Galaxy S20 FE'den kalması muhtemel. Son olarak telefon, 25W hızlı şarj desteği ile 4.500 mAh pil ile paketlenebilir...
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