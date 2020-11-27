Galaxy S21'in Sızan Kılıfları, Yeni Amiral Gemisi Hakkında İpuçları Veriyor

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S21 için sızıntılar hız kazandı. Telefonun pek çok özelliği artık bilinirken, şimdi de yeni amiralin koruyucu kılıfları ortaya çıktı.
Samsung, Galaxy S21'i ocak ayında piyasaya sürecek. 3 model halinde göreceğimiz yeni Galaxy S21 serisinde yer alacak Galaxy S21'in düz bir ekrana sahip olacağı biliniyor. Ortaya çıkan koruyucu kılıflar da buna göre hazırlanmış.
Sızan Galaxy S21 kılıfları örgülü tasarımıyla dikkat çekerken, farklı renk tonlarıyla da kullanıcılara zengin seçenek sunacak gibi görünüyor. 3'lü kamera alanı için ayrılan boşluk dikkat çekerken, burada LED flaş için de bir çentik alanı bırakılmış.
Galaxy S21'in bu kameralarının 12 MP ultra geniş, 12 MP birincil ve 64 MP telefoto kamera şeklinde olması beklenirken, ekranın büyüklüğünün ise 6.2 inç olacağı düşünülüyor. Ekranda FHD+ çözünürlük ve 120Hz ekran tazeleme hızına da yer verecek olan Samsung, bu telefonunda işlemci olarak Exynos 2100 ve Snapdragon 875 CPU seçeneklerine yer verecek.
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