Galaxy S21, Snapdragon 875 İşlemci ile Exynos'lu Galaxy S21'i Geçti

Samsung Galaxy S21'in Snapdragon 875 işlemcili Benchmark sonuçları ortaya çıktı, Exynos'lu Galaxy S21 eridi gitti. İşte Benchmark sonuçları!

  • Ercan Uğurlu
Galaxy S21, Snapdragon 875 İşlemci ile Coştu

Artık Samsung'un bir sonraki S serisi amirali olacak Galaxy S21'e fazlasıyla yakınız. Ocak ayında tanıtılması beklenen Galaxy S21 hakkında bilgiler, süre kısaldıkça artıyor. Hem Exynos hem Snapdragon işlemcili varyantları bulunacağı bilinen Galaxy S21'in daha önce Exynos Benchmark sonuçları ortaya çıkmıştı. Bu defa ise Snapdragon 875 SoC kullanan varyantın sonuçları geldi.

Daha önce beliren Geekbench sonuçlarına göre Exynos'lu Galaxy S21 tek çekirdek sonucuyla 1038 puan, çoklu çekirdek skoruyla ise 3060 puan toplamıştı. Yeni gelen Snapdragon 875 işlemci kullanan Galaxy S21 sonuçları ise aradaki farkı gösteriyor.

Snapdragon 875'li Galaxy S21, Geekbench Benchmark'tan 1120 puan ile 3319 puan almayı başarıyor. Buna göre hem işlemci tek çekirdek hem çoklu çekirdek performansında daha iyi olduğu açık olan Snapdragon 875, böylece Samsung'un işlemci tartışmalarını yeniden ateşleyecek gibi görünüyor.

Bilindiği üzere Samsung, Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 modellerinde de bölgelere göre Exynos ve Snapdragon işlemci dağılımında bulunmuştu. Bunun neticesinde de telefona aynı parayı veren, fakat Snapdragon işlemciden daha kötü bir performans sağlanmasından hoşlanmayan Exynos işlemcili model sahipleri, bir hayli şikayette bulunmuştu. Ortaya çıkan son sonuçlara göre, benzer tablo bir kez daha yaşanacak.

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