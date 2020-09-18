Galaxy S21 ve Galaxy S21 Ultra'nın Pil Kapasitesi Sızdı

Samsung'un gelecek sene tanıtacağı amiral gemileri olan Galaxy S20 ve Galaxy S21 Ultra'nın pil kapasiteleri internete sızdı. Acaba yeni Galaxy S21'ler, Samsung'un özellikle Exynos'lu modellerde yaşanan pil ömrü sorununu çözebilecek mi?