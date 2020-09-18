Galaxy S21 ve Galaxy S21 Ultra'nın Pil Kapasitesi Sızdı

Önümüzdeki senenin Samsung amiral gemileriyle ilgili yeni sızıntı, Galaxy S21 Ultra'nın pil kapasitesini ortaya çıkarmış olabilir.
GalaxyClub'ın raporuna göre Galaxy S21 Ultra (SM-G998), EB-BG998ABY model adına sahip bir pille gelecek. Bu pilin 4.885mAh "nominal kapasiteye" sahip olduğu, dolayısıyla Samsung'un pil kapasitesini 5.000mAh olarak tanıtacağı söyleniyor. Dolayısıyla Galaxy S21 Ultra, Galaxy S20 Ultra ile aynı pil kapasitesine sahip olacak.
Galaxy S21'in ise EB-BG991ABY pille geleceği, bu pilin 3.880mAh nominal kapasite sunduğu iddia ediliyor. Bu pil ise Samsung tarafından 4.000mAh olarak pazarlanacak, yani Galaxy S20'nin piline yakın bir pille gelecek.
Pil konusunda bilgiler etkileyici görünmese de Samsung, 5nm Exynos işlemcileriyle güç tüketimini azaltmayı hedefliyordu. Elbette Galaxy S21 serisinin Snapdragon 875 sürümü de olabilir, ancak bu sürüm genellikle ABD gibi birkaç ülkeyle kısıtlı kalıyor.
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