Galaxy S21 (ya da Galaxy S30) Tanıtım Tarihi Sızdı!

Samsung'un Galaxy Note 20 serisini de satışa çıkarmasıyla beraber bir sonraki amiral gemisi hakkında sızıntılar da sıklaşmaya başladı. Galaxy S21 için üretim bantlarını çalıştırmaya başlayan Samsung'un şimdi de telefonu tanıtacağı tarih sızdırıldı.
@OnLeaks'ın paylaştığı bilgiye göre Samsung Galaxy S21, Ocak 2021'de tanıtılacak ve hemen piyasaya çıkacak. Telefonların, Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21 Ultra şeklinde 2 model halinde piyasaya çıkacağı da belirtilirken, öte yandan Samsung'un isim olarak "S21" sadık kalacağı da söyleniyor. Zira bir diğer seçenek telefonların Galaxy S30 adıyla tanıtılması şekline.
Ayrıca Samsung'un S ve Note hatlarını, zamanla iki telefonun birbirine daha benzer şekle bürünmesiyle tek seride birleştirebileceğini söyleyen raporlar da var. Yakında bu konuyu açıklığa kavuşturacak daha çok sayıda sızıntı ortaya çıkacaktır.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın