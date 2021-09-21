Galaxy S22'nin Ekranı ve Pili, Galaxy S21'den Daha Küçük Olacak (mı?)

Apple'ın iPhone 13'ü tanıtmasının ardından şimdi gözler Samsung'a çevrildi. Samsung Galaxy S22 serisi yakında tanıtılacak, ancak önümüzdeki biraz daha süre var. Zira içinden Galaxy S22 serisinin çıkacağı Unpacked etkinliğinin ocak ayında yapılması bekleniyor. O zamana kadar yeni seri hakkında sızıntıları duyurmaya devam edeceğiz ve yeni gelen sızıntı, Galaxy S22 ile Galaxy S21 arasındaki farka dayanıyor.
Sızan bilgilere göre Galaxy S22'in ekranı ve bataryası, Galaxy S21'den daha küçük olacak. Galaxy S22 modelinin 6.06 inç büyüklüğe sahip olacağı söylenirken, Galaxy S21'in ekranı 6.2 inç büyüklüğündeydi.
Galaxy S22'nin ekran çözünürlüğünde ise bir değişiklik olmayacak. Yine selef model gibi 1080x2400 piksel çözünürlüğünde olacağı iddia edilen Galaxy S22, 120Hz adaptif yenileme hızını destekleyecek.
Öte yanan Galaxy S22'nin ekranının küçüleceği iddiası, batarya kapasitesinin daralacağını da beraberinde getiriyor. Galaxy S21'de 4000 mAh kapasitesinde batarya bulunurken, Galaxy S22'de 3700 mAh kapasiteli bir bataryanın yer alacağı tahmin ediliyor.
Bu iddialar, Galaxy S22 serisinde "mini" bir model görebilir miyiz düşüncesini de akıllara getirmiyor değil. Belki de, Galaxy S22 mini modeli ile beraber bu defa Galaxy S22 serisinde 3 yerine 4 model birden görürüz. Bilgilerin netleşmesi için biraz daha beklememiz gerekecek.
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