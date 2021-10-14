Galaxy S22 En Hızlı Şarj Olan Telefon Olmayacak Ama iPhone 13'ü Geçecek!

Samsung telefonlar, genel olarak uzun bir süredir rakip telefonlarla şarj konusunda yarış içinde değil. Özellikle Çin menşeli telefonlarda yüksek oranda şarj hızları görürken, Galaxy telefonlarda genellikle 25W gücünde bir sınırlama getiriliyor. Elbette aralarda istisnalar da yok değil. Mesela Galaxy S20 Ultra, 45W hızlı şarjı destekliyordu. Peki, bu durum Galaxy S22'de nasıl olacak?
Gelen bilgilere göre Samsung, Galaxy S22'de de 25W şarj desteğine bağlı kalacak. Weibo'da paylaşılan bilgilere göre Galaxy S22 serisinde yer alacak 3 telefonda da 25 Watt gücünde şarj desteği olacağı söylenirken, iPhone 13'te bu değer 20W. Yani, bu sızıntı doğru çıkarsa Samsung, Galaxy S22 ile iPhone 13'e göre daha hızlı şarj edecek demek mümkün.
Evet, Galaxy S22, bu konuda iPhone 13'ü yenebilir. Ancak genel görüş Samsung'un bu konuda biraz hızlanması yönünde Zira 2022 yılı için bu değerler çok da hızlı sayılmaz. Zira rakipler bu konuda büyük bir gelişme kaydetmiş durumdalar.
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