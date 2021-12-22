Galaxy S22 Modellerinin Renkleri Belli Oldu: Tüm Modeller "Premium" Olacak!

Galaxy S22 serisi, son birkaç aydır pek çok sızıntı ile karşımıza çıktı. Samsung, Şubat 2022'de Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra'yı tanıtacak.
Galaxy S22 ve Galaxy S22+ öncekilere benzer tasarımlara sahipken Galaxy S22 Ultra yenilenen bir tasarıma sahip olacak. Resmi tanıtım öncesinde, şimdi de üç akıllı telefonun renk seçenekleri ortaya çıktı.
GalaxyClub tarafından bildirilene göre Galaxy S22 (SM-S901B) ve Galaxy S22+ (SM-S906B) Bej, Siyah, Yeşil, Gri, Açık Mavi, Pembe Altın ve Beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Ayrıca Galaxy S22+ Menekşe rengi seçeneğine de sahip olacak. Yine de tüm renkler her yerde bulunmayabilir. Bej, Gri, Açık Mavi ve Menekşe renk çeşitleri Samsung'a özel olabilir ve yalnızca birkaç pazarda mevcut olabilir.
Galaxy S22 Ultra'nın (SM-S908B) ise Siyah, Koyu Kırmızı, Yeşil ve Beyaz olmak üzere dört renkte piyasaya sürüleceği söyleniyor. Güney Koreli firma, birkaç ay sonra akıllı telefonlar için ek renk çeşitlerini piyasaya sürebilir. Ayrıca Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra'nın bazı renk çeşitleri yalnızca Samsung'un çevrimiçi mağazasında mevcut olabilir.
Tüm Galaxy S 22 Modellerine Cam Arka Kapak
Güney Koreli firmanın Galaxy S21 serisinden farklı olarak bu yıl malzeme konusunda ucuz tercihleri kullanmayacağı da bildiriliyor. Galaxy S22 serisindeki her üç telefonun da cam arka kapağa sahip olacağı bildiriliyor.
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