Galaxy S22 Modellerinin Renkleri Belli Oldu: Tüm Modeller "Premium" Olacak!

Tüm Galaxy S22 modellerinin renkleri belli oldu. Dahası, Galaxy S22 dahil olmak üzere, her 3 modelin de bu "premium özellikle" geleceği neredeyse kesinleşti.

  • Levent Öztürk
Galaxy S22 Modellerinin Renkleri Belli Oldu

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