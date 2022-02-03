Galaxy S22'nin Samsung'a Maliyeti S21 ile Aynı Olacak. Pek Ama Fiyatlar?

Şu sıra en fazla beklenen telefonlar kuşkusuz Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra. Samsung'un bu ay tanıtacağı yeni 3'lü hakkında pek çok sızıntı yer alırken, telefonların fiyatları ise, sızıntıları bir kenara bırakacak olursak şimdilik sır. Ülkemizdeki dolar kurundaki artış telefonların fiyatlarını nasıl etkileyecek hep beraber göreceğiz, ancak yeni bilgilere göre, yeni telefonların Samsung'a maliyeti eski modellerle aynı.
Buradan hareketle genel kanı şu: Galaxy S22 serisi geçen yılki modellerle aynı fiyatlarla piyasaya çıkacak. Hızlıca hatırlayalım. Galaxy S21 9 bin 999 TL, S21+ 13 bin 499 TL ve Ultra ise 15 bin 999 TL fiyatla satışa çıkmıştı. Yeni telefonlar da ülkemizde aynı fiyattan çıkar mı bilinmez. Fakat yurt dışı kaynaklarına göre Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra'nın fiyatları 799 dolar, 999 dolar ve 1199 dolar olacak. Bu da selef modeller ile aynı fiyatlar anlamına geliyor.
Öte yandan Samsung'un yine ön siparişe özel kampanyalar düzenlemesi de muhtemel. Muhtemelen ön sipariş verenlere bir çift ücretsiz Galaxy Buds kablosuz kulaklık vereceklerdir.
Galaxy S22 serisi tanıtıldığında ilk bilgileri yine sizlere vereceğiz. Ve elbette hemen akabinde ilk inceleme videoları da gelecek. Beklemede kalın!
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