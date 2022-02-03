Galaxy S22'nin Samsung'a Maliyeti S21 ile Aynı Olacak. Pek Ama Fiyatlar?

Galaxy S22 serisindeki modellerin Samsung'a maliyeti, S21 serisi ile aynı olacak. Peki ama bu durumi fiyatlara ne kadar yansıyabilir?

  • Ercan Uğurlu
Galaxy S22'nin maliyeti aynı; peki ya fiyatları...

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