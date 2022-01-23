Galaxy S22 Türkiye'ye Exynos'la mı Yoksa Snapdragon'la mı Gelecek?

Samsung Galaxy S22'nin hangi bölgede hangi işlemci seçeneğiyle satışa çıkacağı neredeyse kesinleşti. Peki, Galaxy S22 serisi Türkiye'de Exynos mu yoksa Snapdragon işlemciyle mi satılacak?