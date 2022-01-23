Galaxy S22 Türkiye'ye Exynos'la mı Yoksa Snapdragon'la mı Gelecek?

Samsung'un Galaxy S22 serisini görmeye çok kısa bir süre kaldı. Bugüne kadar Galaxy S22 serisiyle ilgili pek çok sızıntı duyduk. Bunlar arasında yeni serinin hangi işlemci ile geleceği de yer alıyor ve Galaxy S22 serisinin Exynos 2200 ve Snapdragon 8 Gen 1 işlemci seçenekleri ile satışa çıkacağı bilgisi bulunuyordu. Ancak son zamanlarda Samsung'un Exynos 2200 seçeneğini tamamen iptal ettiğine ve tüm Galaxy S22 modellerini Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi ile donatacağına ilişkin bilgiler de söylenmeye başlamıştı. Gelen yeni sızıntı ise bu kafa karışıklığını giderecek cinsten.
Sızıntının kaynağı teknoloji konularında sızıntılarıyla ünlü Dohyun Kim'den geliyor. Dohyun Kim, Twitter üzerinden paylaştığı listede Galaxy S22 serisinin Exynos ve Snapdragon işlemci seçenekleriyle üretileceğini ve hangi bölgelerde hangi işlemci ile satışa çıkacağı bilgisini paylaştı.
Buna göre Avrupa bölgesinde yine Exynos işlemci seçeneği ile satışa çıkacağı anlaşılan Galaxy S22, ABD ve Asya bölgesinde ise Snapdragon işlemci ile satın alınabilecek. Galaxy S22 serisi, bazı bölgelerde ise her 2 işlemci seçeneği ile satışa çıkacak. Türkiye'de ise, daha önceki S serileri gibi, yine Exynos ile satılması bekleniyor.
Dohyun Kim'in paylaştığı liste şu şekilde:
Galaxy S22 Series AP by Regions— Dohyun Kim (@dohyun854) January 20, 2022
1. Europe: Exynos
2. North America: Snapdragon
3. South America: Snapdragon
4. East Asia: Snapdragon
5. South East Asia/Oceania: Snapdragon
6. West Asia: Exynos & Snapdragon
7. Middle East Asia: Exynos & Snapdragon
8. Africa: Exynos & Snapdragon
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