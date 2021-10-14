Galaxy S22 Ultra Geri Sayıma Geçmişken, Galaxy S21 Ultra Satın Alınır mı?

Samsung'un Ocak 2022'de piyasaya süreceğini varsayarsak, Galaxy S22 Ultra'ya sadece üç ay kaldığı söylenebilir. Telefon, şimdiye kadar sunulan en iyi akıllı telefonlardan biri olmaya devam eden Galaxy S21 Ultra'nın yerini alacak. Bu durum da Galaxy S22 Ultra'nın Galaxy S21 Ultra üzerinde yaratacağı etki hakkında soruları akla getiriyor. Örneğin Galaxy S22 Ultra'ya sadece 3 ay kalmışken, Galaxy S21 Ultra almaya değer mi?
Neden Galaxy S21 Ultra'yı Seçmelisiniz?
Öncelikle şunu söylememiz mümkün: Galaxy S21 Ultra, daha iyi bir üst seviye Galaxy telefon geldiğinde gereksiz bir cihaza dönüşmeyecek. Başka bir deyişle, bir anda işe yaramaz hale gelmeyecek. Ama Galaxy S22 Ultra'nın önceki modele göre en azından birkaç önemli avantajı olacağı da kesin.
Galaxy S21 Ultra'nın, bugüne kadar sunulan en iyi Samsung akıllı telefonlardan biri olduğu rahatlıkla söylenebilir. Harika optik yakınlaştırma özelliklerine sahip harika bir kamerası bulunuyor ve özellikle 16 GB modeli, her işi zorluk çekmeden halledebilecek kadar güçlü. Ve bu durum, önümüzdeki birkaç yıl da pek değişmeyecek.
Sızdırılan Galaxy S22 Ultra görüntülerine baktığımızda, Galaxy S21 Ultra'nın daha çekici bir tasarıma sahip olduğunu da söyleyebiliriz (tabii ki bu konu, zevkle ilgili). Telefon, form faktörü açısından çok iyi çalışan bir kamera yuvası tasarımına sahip. Galaxy S22 Ultra'da ise Samsung'un bazı değişiklikler yapması bekleniyor.
Galaxy S21 Ultra'nın en büyük avantajı ise, Galaxy S22 Ultra piyasaya çıktığı zaman çok daha makul bir fiyat etiketine sahip olacak olması. Bazı mağazalar stoklarını bitirmek isteyecektir, bu nedenle potansiyel alıcılar Galaxy S21 Ultra'yı bu yıl Galaxy S22 Ultra'nın piyasaya çıkış fiyatına göre çok daha düşük bir fiyata satın almak için birçok fırsata sahip olacaklar.
Son olarak, S Pen hayranı değilseniz ve S Pen yuvasının telefonu daha kalın göstereceğini düşünüyorsanız, yeni telefon yerine Galaxy S21 Ultra'yı tercih edebilirsiniz. Zira S21 Ultra, bu serinin özel bir S Pen yuvası içermeyen son modeli olabilir.
Neden Galaxy S22 Ultra'yı Seçmelisiniz?
Galaxy S22 Ultra'yı beklemenin en bariz nedenlerinden biri, S Pen ile beraber sunulacak olması olabilir. Bu popüler aksesuarı üst seviye telefonunuzla kullanmayı planlıyorsanız, Galaxy S22 Ultra sizin için daha iyi bir seçenek olacaktır.
Samsung, S Pen desteğini bu yılın başlarında Galaxy S21 Ultra'ya getirdi ancak telefonun özel bir S Pen yuvası bulunmuyor. Bunun yerine, aksesuarın Samsung'un ayrı olarak sattığı bir S Pen kılıfı içinde saklanması gerekiyor ve Bluetooth özellikleri de kullanılamıyor.
Buna karşılık, son sızıntılara göre Galaxy S22 Ultra S Pen'i tamamen sahiplenecek ve Galaxy Note serisinin temel özelliklerinden biri olan özel bir yuva ile gelecek.
S Pen'in dışında da beklenecek olağan yıllık güncellemeler bulunuyor. Bu yıl Galaxy S21 Ultra'yı satın alırsanız, en azından teoride, var olan Exynos 2100 çözümünden çok daha güçlü olması gereken yaklaşan Exynos 2200 çip setini kaçıracaksınız. Tabii ki piyasaya sürülmeden önce bir çip setinin performansından emin olmak pek mümkün değil. Ön performans raporları umut verici görünüyor, ancak Exynos SoC'yi destekleyen AMD'nin mobil oyunda çok az deneyimi var, bu nedenle Samsung'un yeni çip setinin nasıl bir performans göstereceğini yalnızca zaman gösterecek.
Son olarak, yeni bir üst seviye telefon daha yeni bir işletim sistemi sürümüyle, yani One UI 4.0 - Android 12 ile birlikte sunulacak. Elbette, Galaxy S21 Ultra'nın da bu işletim sistemine güncelleneceği kesin. Ancak Galaxy S22 Ultra, ilk günden itibaren en son işletim sistemi sürümüyle birlikte sunulacak, bu da daha uzun süre destekleneceği ve kullanım ömrünün sonuna gelmeden önce fazladan bir Android işletim sistemi yükseltmesi daha alacağı anlamına geliyor.
Peki Ama Hangisini Seçmeli?
Sonuç olarak, Galaxy S21 Ultra, en azından bazı alanlarda harika bir üst seviye telefon ve güvenli bir satın alma seçeneği olmaya devam ediyor. Harika bir kamera sistemine, harika bir ekrana ve iyi bir performansa sahip olup, tümü zarif bir tasarımla bir araya getirilmiş durumda. Bu yıl gerçekten yeni bir üst seviye telefon satın almanız gerekiyorsa, özellikle 2021'in sonundan önce iyi bir indirimle bulursanız, Galaxy S21 Ultra'yı aldığınıza muhtemelen pişman olmayacaksınız.
Öte yandan Galaxy S22 Ultra, önümüzdeki yılın başlarında sunulduğunda en iyi S Pen özellikli telefon olabilir ve kesinlikle öncekinden daha iyi donanım sunacaktır. Teknik olarak daha güçlü olması bekleniyor. Samsung'un bize birkaç önemli sürpriz daha sunacağına da kesin gözüyle bakabiliriz.
Sonuçta şu an bir Galaxy S21 Ultra almak ya da Galaxy S22 Ultra'yı beklemek kararını vermeniz için öncelikle ne beklediğinizi bilmelisiniz. En son ve en iyi modeli istiyorsanız tabii ki Galaxy S22 Ultra beklemeye değer. Ama zaten güçlü bir telefon olan ve muhtemelen S22 Ultra'dan daha ucuza bulunabilecek Galaxy S21 Ultra, hem cüzdanını düşünenler, hem de yeni modelin tasarımı konusunda karamsar olanlar için halen iyi bir alternatif olarak pusuda bekliyor olacak...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın