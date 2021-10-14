Galaxy S22 Ultra Geri Sayıma Geçmişken, Galaxy S21 Ultra Satın Alınır mı?

Yeni bir üst seviye Samsung akıllı telefon satın alacaksınız ama aklınızda hep şu soru var: Samsung Galaxy S22 Ultra'yı mı beklemeli, yoksa Galaxy S21 Ultra'yı mı almalıyız? Gelin, cevabı birlikte arayalım...

  • Levent Öztürk
Galaxy S22 Ultra mı yoksa S21 Ultra mı alınmalı?
Galaxy S22'nin sızan tasarımı

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