Galaxy S22 Ultra Geri Sayıma Geçmişken, Galaxy S21 Ultra Satın Alınır mı?

Yeni bir üst seviye Samsung akıllı telefon satın alacaksınız ama aklınızda hep şu soru var: Samsung Galaxy S22 Ultra'yı mı beklemeli, yoksa Galaxy S21 Ultra'yı mı almalıyız? Gelin, cevabı birlikte arayalım...