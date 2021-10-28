Galaxy S22 Ultra'dan Hayal Kırıklığı Yaratacak Sızıntı!

Daha önceki bazı sızıntı ve iddialarda, Galaxy S22 Ultra'nın Olympus'tan 200MP kamera sensörüne sahip olacağı söyleniyordu. Ancak, sonrasında bunun gerçek olmadığı, Samsung'un yakınlaştırma konusunda bazı iyileştirmelerle birlikte 108MP birincil kamera sensörünü kullanmaya devam edeceği iddiaları yoğunluk kazanmaya başladı. Şimdi ise yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonun tüm kamera özellikleri ortaya çıktı.
Ice Universe (@UniverseIce) tarafından söylenene göre Galaxy S22 Ultra, 0.8µm piksel ve F1.8 diyafram açıklığına sahip, biraz geliştirilmiş 108MP birincil kamera sensörüne (1/33 inç) sahip olacak. Görünüşe göre bu, Galaxy S21 Ultra'da kullanılan ISOCELL HM3'ün biraz değiştirilmiş bir versiyonu olacak.
Yaklaşan üst seviye telefonun, Sony'den (1/2.55 inç) 1.4µm piksel ve bir F2.2 diyafram içeren 12MP ultra geniş kamera sensörü kullanacağı söyleniyor. Ayrıca Galaxy S22 Ultra, biri 3x optik zum lensli ve diğeri 10x optik zum lensli iki adet 10MP (1/3.52 inç) Sony sensör kullanacak.
Eğer bu bilgiler doğruysa Galaxy S21 Ultra'ya kıyasla büyük bir kamera donanım iyileştirmesi olmayacak. Ve iyileştirmelerin çoğu, yazılım optimizasyonlarından ve işleme algoritmalarından oluşabilir.
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